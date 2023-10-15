Otomotiv üretimi 1 milyon 74 bin 155'e çıktı - Otomobil Haberleri

Otomotiv üretimi 1 milyon 74 bin 155'e çıktı - Otomobil Haberleri

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 74 bin 155'e yükseldi. Otomobil üretimi ise yüzde 21 artarak 687 bin 817 oldu.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 117 bin 620'yi buldu. Yılın 9 aylık döneminde ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, hafif ticari araç grubu üretimi ise yüzde 4 geriledi. Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 26 arttı.

İHRACAT YÜZDE 16 ARTTI

Yılın 9 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 733 bin 956'ya çıktı.

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Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 geriledi. Traktör ihracatı da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 14 bin 462 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, bu yılın 9 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre de söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 26,2 milyar dolar oldu.

Yılın 9 ayında toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 894 bin 663'e çıktı. Bu dönemde, otomobil pazarı da 666 bin 890 adetle yüzde 67 büyüdü.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 51, ağır ticari araç pazarında yüzde 28, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 57 büyüme sağlandı.

Söz konusu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 48 olarak gerçekleşti.