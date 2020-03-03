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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Şubat sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89.55 artarak 74 bin 395 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 97.93 oranında artarak 59 bin 743 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 61.65 artarak 14 bin 652 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Şubat ayında ise 89 artış ile 47 bin 122 adet oldu.

Şubat'ta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96.44 artarak 37 bin 727 adede yükselirken, aynı dönemde hafif ticari araç pazarı da yüzde 65.7 arttı ve 9 bin 395 adet seviyesine çıktı.

DİZELLERİN PAYI YÜZDE 50'NİN ALTINA İNDİ

2020 yılı Şubat ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 98.9 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 13.9 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29.4 azalış izlendi. ODD verilerine göre, 2020 yılı Şubat sonunda 80 adet elektrikli ve 2 bin 128 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Şubat ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39.01 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 23 bin 308 adet ile sahip oldu.

Bu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 43.45’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71.21’e yükseldi.

Öte yandan, otomobil pazarı segmentinin yüzde 85.1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 63.8 pay alan C (38.128 adet) segmenti ulaştı.

EN ÇOK SEDAN TERCİH EDİLDİ

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 47.4 pay, 28 bin 300 adet) oldu.

2020 yılı Şubat sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 74.45 pay ile van (10 bin 909 adet),ardından yüzde 11.47 pay ile kamyonet (bin 680 adet),yüzde 7.56 pay ile minibüs (bin 107 adet) ve yüzde 6.52 pay ile pick-up (956 adet) yer aldı.

Şubat ayı raporunda yıl sonu pazar tahminine de yer veren ODD, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 575-625 bin adet aralığında olacağı öngörüsünde bulundu.

edilmektedir.