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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilinin kırılan parçalarını toplamak istedi... Feci son! | Son dakika haberleri

        Bariyerlere çarptığı otomobilinin parçalarını toplarken ikinci kazada öldü

        Konya'da kayganlaşan yolda kaza yapan 23 yaşındaki Muhammet Talha Orhan, otomobilinin parçalarını toplarken feci şekilde can verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 21:18 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:18
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        Otomobilinin kırılan parçalarını toplamak istedi... Feci son!
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        Konya’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazası yapan Muhammet Talha Orhan (23), otomobilinin kırılan parçalarını karayolundan topladığı sırada seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Konya Beyşehir kara yolu 17’inci kilometresinde meydana geldi. Muhammet Talha Orhan idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Maddi hasarlı oluşan kaza sonrası sürücü Muhammet Talha Orhan, kaza yerine çağırdığı çekiciye otomobilinin yüklenmesinin ardından yola savrulan parçaları toplamak istedi. Bu sırada Mahmut İ. yönetimindeki otomobil Orhan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan Orhan ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Orhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü Mahmut İ. ise polis tarafından gözaltına alındı. Muhammet Talha Orhan’ın cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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