Otomobilinin kırılan parçalarını toplamak istedi... Feci son!

Konya’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazası yapan Muhammet Talha Orhan (23), otomobilinin kırılan parçalarını karayolundan topladığı sırada seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Orhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü Mahmut İ. ise polis tarafından gözaltına alındı. Muhammet Talha Orhan’ın cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.