Otomobilin tavanından yere çakıldı!
Çorum'da bir kişi otomobilin tavanına çıktı, aracın hareket etmesi üzerine feci bir şekilde düştü. 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı
Çorum'da tavanına çıktığı seyir halindeki otomobilden düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
T.Ç. (17), Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde arkadaşı M.T'nin kullandığı 06 Z 3820 plakalı otomobilin tavanına çıktı.
Fotoğraf: AA
Otomobilin hareket etmesinden kısa bir süre sonra araçtan düşen genç yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: AA
Yaralı, ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Düşme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.