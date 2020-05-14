Otomobilin tamponundan 6 kilogram uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Aydın-İzmir kara yolunda uygulama yaptı.

Ekipler, Ortaklar mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Arama sırasında narkotik köpeği "Çayra", aracın arka tamponuna tepki verdi.

Tamponu söken ekipler, zulalı halde 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobilde bulunan M.E.O. ile Z.A.Ö, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E.O, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Z.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.