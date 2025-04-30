Otomobilin refüje çarptığı kaza kamerada
Bingöl'de kavşakta refüje çarpan otomobilin sürücüsü F.P., yaralandı. Kaza, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı
Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Muş kara yolundaki Berti Kavşağı’nda meydana geldi. F.P.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Kazada sürücü F.P. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.