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        Haberler Gündem Otomobilin refüje çarptığı kaza kamerada - Güncel haberler

        Otomobilin refüje çarptığı kaza kamerada

        Bingöl'de kavşakta refüje çarpan otomobilin sürücüsü F.P., yaralandı. Kaza, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:25 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:25
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        Otomobilin refüje çarptığı kaza kamerada
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        Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Muş kara yolundaki Berti Kavşağı’nda meydana geldi. F.P.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Kazada sürücü F.P. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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