Mersin'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Oğuz T. yönetimindeki 06 FK 2495 plakalı otomobil, Kocahasanlı Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Nihal Bozkurt'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Bozkurt, kaza yerinde hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; Bozkurt'un cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.