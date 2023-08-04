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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilin çarpmasıyla kopan bacağı yerine dikilemedi! Çarpan aracın sürücüsü ise serbest!

        Otomobilin çarpmasıyla kopan bacağı yerine dikilemedi! Çarpan aracın sürücüsü ise serbest!

        Muğla'da, yaya geçidinde beklerken, bir otomobilin çarpıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdığı 30 yaşındaki Oğuz Özbek'in kopan sol bacağı parçalandığı için yerine dikilemedi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Turgut, Emniyet'teki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:58
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        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
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        Kaza, önceki gün saat 10.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi 123'üncü Sokak'tan, Atatürk Caddesi'ne doğru giden otomobilin sürücüsü Mehmet Turgut, direksiyon kontrolünü yitirdi.

        Otomobil, yaya geçidindeki Oğuz Özbek'e çarpıp sürükleyerek, yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağı kopan Özbek, ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Kopan sol bacağı parçalandığı için yerine dikilemeyen Özbek'in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Turgut, emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Oğuz Özbek
        Oğuz Özbek
        #Muğla
        #Son dakika haberler
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