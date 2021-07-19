Kaya, pazardan kurbanlık satın aldığını belirterek, "Kurban pazarı kalabalık olduğu için önlem aldık. Ortalıkta hastalık var. Koyunumuza da maske taktık. Kovid-19'u atlattığımız için hastalığa dikkat çekmek istedik" diye konuştu.