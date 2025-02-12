Otomobilden Bizans hazinesi çıktı! Değeri 200 bin dolar!
Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde 200 bin dolar değerinde (7.2 milyon TL) Bizans dönemine ait Hz. İsa'nın hayatından sahneler işlenmiş aptik triptikon levha ve 1 matara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'den Aydın'a tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
BİR OTOMOBİL DURDURULDU
DHA'daki habere göre bunun üzerine harekete geçen ekipler, önceki akşam saatlerinde Aydın-İzmir kara yolunun Germencik ilçesi girişinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.
LEVHA VE MATARA ELE GEÇİRİLDİ
Otomobildeki aramada Bizans dönemine ait aptik triptikon/üçlü ikon Hz. İsa'nın hayatının sahnelendiği levha ve 1 matara ele geçirildi.
DEĞERİ EN AZ 200 BİN DOLAR
Ele geçirilen Hz. İsa levhası ve mataranın piyasa değerinin 200 bin dolar olduğu tespit edildiği belirtildi. Otomobilde bulunan N.A. ve R.A. ise gözaltına alındı.
ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ
Şüphelilerin jandarmadaki işlemeleri sürerken, ele geçirilen tarihi eserlerin jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.