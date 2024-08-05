Otomobilde başlayan yangın ormana sıçradı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
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Buharkent ilçesinde A.Ç'nin (64) kullandığı otomobilde, Gündoğan Mahallesi Hacıbalderesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
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Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park etti. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Çalışmalara 2 yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Ormanlık alandaki yangın, kontrol altına alındı.
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Otomobildeki yangın söndürüldü, alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.