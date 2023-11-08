Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.844,80 %-0,30
        DOLAR 28,5202 %0,10
        EURO 30,4977 %-0,02
        ALTIN 1.805,06 %0,07
        FAİZ 41,72 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,66 %-0,38
        BITCOIN 35.266,00 %-0,66
        GBP/TRY 35,0320 %-0,07
        EUR/USD 1,0683 %-0,11
        BRENT 81,75 %0,17
        ÇEYREK ALTIN 2.951,26 %0,07
        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı? - Otomobil Haberleri

        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?

        Artan faizler ve düzenlemeler alımları azalttı, fiyatları aşağıya çekti. Ancak yüksek enflasyon ve kur beklentileri otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkmasını zorlaştırıyor. Bloomberg Businessweek Türkiye'nin haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 08:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Otomotiv sektörü açısından baş döndürücü hızda gelişmelerin yaşandığı 2023 yılının sonuna gelmek üzereyiz. Otomobillerin, yok sattığı, kurların da etkisiyle her ay sıfır araç fiyatlarının yükseldiği, aylarca otomobil alabilmek için sıra beklenildiği bir dönemdi bu. Hatta bu dönemde sıra beklemek istemeyenlerin talep ettikleri aracı ikinci el otomobil piyasasından gerçek değerinin çok üzerinde satın aldığı bile oldu. Hal böyle olunca otomobil, ihtiyaç amaçlı kullanım dışında bir yatırım aracına dönüştü.

        Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Son iki yıldır, özellikle kur kaynaklı otomobil fiyatlarındaki düzenli artış, enflasyonist ortamda tüketicilerin otomobili bir yatırım aracı olarak görmesini ve beklenin üzerinde bir talep oluşmasını sağladı. Özellikle 2023 yılının ilk yarısında yatırım amaçlı talebin daha da artması otomobil satışlarının tahminlerin çok üstünde gerçekleşmesine sebep oldu” diyor.

        Ancak bu dönemin sonuna gelindi. Artık bayilerde araçlar sıralanmaya başladı. İkinci el sitelerdeki araç sayısı arttı. Sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el pazarı bir son buldu. Her ay fiyat değiştiren bayilerde fiyatlar sabitlenmeye başladı. Hatta sene sonunun da yaklaşması ile birlikte indirim kampanyaları hayata geçmeye başladı. Peki tüm sürecin sonunda otomobil bir yatırım aracı olmaktan çıktı mı?

        Artan fiyatlar düzenleyicileri harekete geçirdi

        Otomobil pazarı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplam ekonomik büyüklük içerisinde çok büyük bir paya sahip. Peki nasıl oluyor da bu ölçekte bir pazar büyüklüğüne sahip bir sektörde bu denli derin ve uzun dalgalanmalar meydana gelebiliyor? Bu soruya şöyle cevap verelim; ticaretin binlerce yıldır süregelen değişmez kuralı... Talebin çok olduğu bir pazarda, arz talebi karşılayacak yeterlilikte değilse malın fiyatı yükselir. Nitekim Türkiye’de de araç fiyatlarında yaşanan aşırı artışların temel sebebi arzın yetersizliği oldu. Bu noktada tüketicinin olumsuz etkilenmemesi ve piyasanın regüle edilebilmesi için devlet tarafından dikkatle izlenen sektörde, bir dizi karar sırasıyla yürürlüğe konuldu. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Otomobilin bir yatırım aracı olarak görülmesi, arz sıkıntısının ve yüksek enflasyonun birlikte yaşandığı dönemlerde zaman zaman gerçekleşebiliyor olsa da aslında döviz bazında baktığınızda otomobil gerçek anlamda bir yatırım aracı değildir. Şu anda bu denklemin arz tarafının değiştiğini kabul edersek, ki pazardaki gelişmelerde de bunu net biçimde görüyoruz, otomobilin bir yatırım aracı olarak görülme trendinin ortadan kalktığını düşünebiliriz” diyor.

        Haberin devamı Bloomberg Businessweek Türkiye'de!

        Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek artık Bloomberg HT ekibi tarafından hazırlanan içerikleriyle Türkiye’de! Türkiye ve küresel piyasalarda tüm olup bitenler, hisse senedinden para politikasına hiçbir yerde bulamayacağınız analizler, içerikler ve iş dünyası temsilcileriyle özel röportajlarla Bloomberg Businessweek Türkiye, e-dergi formatı ve yenilenen içeriğiyle yayında! 7 gün ücretsiz abone olarak tüm içeriklere erişmek için tıklayınız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Kocaeli'nde 'ters yön' kazası: 2 ölü, 10 yaralı
        Kocaeli'nde 'ters yön' kazası: 2 ölü, 10 yaralı
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Habertürk Anasayfa