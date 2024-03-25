Otomobil kaldırımdaki kadını önüne katıp eve daldı
Beşiktaş'ta bir otomobil, yokuş aşağı ilerlediği sırada iddiaya göre, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir kadına çarpıp önüne katarak giriş kattaki bir eve daldı. Kazada sürücü ve çarptığı kadın yaralanırken hem otomobil hem de evde büyük hasar oluştu.
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Beşiktaş'ta faciadan dönüldü. 54 yaşındaki Ayşe A., otomobili ile eve döndüğü sırada Yıldız Mahallesi'nde bulunan dik bir yokuştan inerken iddiaya göre fren yerine gaza bastı.
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Kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Cristina Pisanoi isimli İtalyan turiste çarptı, ardından da kadını önüne katıp Selver Y.'nin bir binanın giriş katında bulunan evine daldı.
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Kazada sürücü ile çarptığı turist yaralandı. Ev ve otomobilde ise büyük çaplı hasar oluştu.
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İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Ayşe.A.'nın göğsünden yaralandığı, Pisano’nun ise bacağının kırıldığı öğrenildi. Kaza sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Olaydan yaklaşık 10 dakika önce markete alışverişe giden ev sahibi Selver Y. ise kazadan kurtuldu.
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Öte yandan feci kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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Görüntülerde, yokuştan süratli şekilde inen otomobilin kaldırımda yürüyen kadına çarpıp önüne kattığı anlar yer aldı.
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