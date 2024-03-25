Hastane yolunda can verdi
Kayseri'de, rahatsızlanınca hastaneye gitmek için komşusunun otomobiline binen 54 yaşındaki Murat Koç, yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde oturan 54 yaşındaki Murat Koç, rahatsızlandı. Bunun üzerine komşusundan iğne yaptırmak için kendisini hastaneye götürmesini istedi.
HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARK ETTİ
Araca bindikten sonra komşusu, bir süre sonra Murat Koç'un hareket etmediğini fark etti ve durumu 112'ye bildirdi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Adrese gelen sağlık ekipleri Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Koç'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, inceleme başlattı.