Otomobil bagajı ile minibüsten 22 kaçak göçmen çıktı
Kırklareli'de minibüs ile otomobilin bagajında toplam 22 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 organizatörden 1'i tutuklandı.
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
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Kontrol edilen otomobilin bagajı ve kapalı kasa minibüste, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan toplam 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.
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Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen organizatörlerden O.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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