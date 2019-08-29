Bulut Kutlu'nun haberine göre, geçtiğimiz yıl Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret Beldesinde yaşanılan bir cinayetin zanlısı olarak Suat Yüksekbağ’ın abisinin bu nedenle cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

R. K ve A. K. kardeşler ise geçtiğimiz yıl öldürülen abilerinin öcünü almak için Batman otogarında pusuda bekledi. Otogarda Suat Yüksekbağ’ı gören R. K ve A. K. Kardeşler korkunç cinayeti işlemek için harekete geçti.

Yaşanılan kovalamaca sonucu otogar içinde talihsiz genci yakalayan R. K ve A. K. kardeşlerden biri Suat Yüksekbağ’ı defalarca karnından bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Batman Bölge Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Suat Yüksekbağ, memleketi Siirt’in Baykan İlçesine bağlı Atabağı Beldesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Korkunç cinayetle ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı.