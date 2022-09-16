Otobüste dehşet anları!

Fatih ilçesinde bir İETT otobüsündeki olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arasında "ayağıma bastın" tartışması çıktı. Ayağına basıldığını öne sürün yolcu, tartıştığı yolcuya bıçakla saldırdı.

İstanbul'da bir kişi, İETT otobüsünde iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. Otobüste yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Saldırıya uğrayan yolcu otobüsün arka tarafına doğru ilerledi. Bıçaklı saldırgan ise peşinden ilerlemeye çalıştı. Bu sırada saldırganı beraber otobüse bindiği kişiler sakinleştirmeye çalıştı.