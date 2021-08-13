Otobüsle taşınan göçmenlerle ilgili soruşturma!

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, sosyal medyada yer alan Metro Turizm'e ait otobüste düzensiz göçmenlerin taşındığına ilişkin görüntülere yönelik bir açıklama yaptı.
Vali Bilmez, “Bugün sosyal medyada Metro firması otobüsüne düzensiz göçmenlerin alındığına dair bir görüntü paylaşıldı. Doğrudur. Van’dan batıya sefer yapan bir aracın yolda 7 düzensiz göçmeni aldığı tespit edilmesi üzerine Van ve Ağrı güvenlik birimlerinin koordinesinde Patnos’taki arama noktasında araç durduruldu. Durdurulan araçta hem o göçmenler yakalandı hem adli ve idari işlem yapıldı. Organizatör olan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede güvenlik güçlerimiz hem sınır birlikleriyle hem kendi aralarında koordinasyon içerisindedir. Burada da tüm teknoloji imkanlarından da yararlanmaktadır” diye konuştu.
"ŞEHİR MERKEZİNDE 'ŞOK EVLER' KALMADI"
2019 yılında Van ilinin her köşesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu ancak yapılan mücadele sonucunda bu tür görüntülere rastlanmadığını dile getiren Bilmez, “Sınırlarda ciddi önlemler alınmaktadır. Zaman zaman ‘şok ev’ diye tabir edilen evlerde göçmenlerin barındırılmasına yönelik önemlerin alınmasında jandarma ve emniyet ekiplerimizi koordinasyon halinde çalışmaktadır. Bu yapılar da yıktırılmaktadır. İlk yapılan müdahalede bölgede kaçan göçmenlerin görüntüleri de oluştu. Şehir merkezinde şok evlerin kalmadığını değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.
Sınır tugayı tarafından sınırda ciddi önlemler alındığını söyleyen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada 6. Hudut Tugayımız; 9 tabur, 44 karakolla önlem alırken, geçen seneden bu yana 76 yeni kule yapıldı. Afganistan’daki olaydan sonrada Kara Kuvvetleri, iki keşif bölüğü, iki komando bölüğünü takviye olarak gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ise 35 tim, 50 zırhlı araçla sınır birliklerine takviye olarak bölgeye geldi.”
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