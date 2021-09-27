İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplu taşıma araçlarına binmesiyle tanınan 'gezgin köpek bu sefer de Üsküdar-Fındıklı Mahallesi hattındaki otobüsü kullandı.

AA'nın haberine göre Üsküdar-Fındıklı Mahallesi seferini yapan otobüse Yenisahra durağından binen gezgin köpek yolcuların ilgi odağı oldu.

Yolcuların şaşkın bakışları arasında iki durak seyahat eden gezgin köpek, Kozyatağı durağında otobüsten kendi isteğiyle indi.