Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi
Bursa'da bir özel halk otobüsünün sürücüsü direksiyon başında cep telefonundan video izlerken görüntülendi. Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün rahat hareketleri dikkat çekti.
Giriş: 09.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:42
Bursa'da bir özel halk otobüsü sürücüsü direksiyon başında cep telefonundan video izledi.
Yolcuların kayda aldığı görüntüde sürücünün yolcuların uyarılarına rağmen video izlemeye devam etmesi ve rahat hareketleri dikkat çekti.
Bazı yolcular sürücüye tepki gösterdi. Ancak o oralı bile olmadı.
O anlar ise kameraya anbean yansıdı.
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