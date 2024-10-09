Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi

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Bursa'da bir özel halk otobüsü sürücüsü direksiyon başında cep telefonundan video izledi.

Yolcuların kayda aldığı görüntüde sürücünün yolcuların uyarılarına rağmen video izlemeye devam etmesi ve rahat hareketleri dikkat çekti.

Bazı yolcular sürücüye tepki gösterdi. Ancak o oralı bile olmadı.

O anlar ise kameraya anbean yansıdı.