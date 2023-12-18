Otoban cinayetinde intikam şüphesi!
İstanbul Esenler'de TEM Otoyolu'nda yeşillik alanda silahlı saldırı sonucu öldürülen Ömer Faruk Özçelik cinayetiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Saldırıda Özçelik'in yanında bulunan arkadaşı Onurcan Ç. de yaralandı. Yakalanan şüphelilerden S. Yılmaz'ın ağabeyi Hamza Yılmaz'ın iki ay önce Eyüpsultan'da silahlı saldırıda öldürüldüğü ortaya çıktı. Özçelik'in öldürülmesinin Hamza Yılmaz cinayetine karşılık işlendiği iddiaları üzerine soruşturma derinleştirildi
Korkunç olay TEM O-3 bağlantı yolunda 27 Kasım 2023 günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, şüpheliler, Ömer Faruk Özçelik'e konum atarak buluşmak istedi.
Elde edilen bilgilere göre, Esenler'de otoban üzerinde bulunan yeşillik alandaki konuma giden Ömer Faruk Özçelik'i bir süre sonra şüpheliler telefonla aradı.
SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ
Telefon görüşmesinin ardından, Ömer Faruk Özçelik ve Onurcan Ç. silahlı saldırıya uğradı. Ağaçlık alana kaçan Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti. Onurcan Ç. ise yaralandı. Olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
OLAYDAN ÖNCE GÖRÜNTÜLER ELDE EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. İz süren polis şüphelilerin olay öncesine ait güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde şüpheliler tek tek beyaz renkli bir araca binerek bulundukları yerden ayrılıyorlar.
GÖZALTINA ALINDILAR
Elde edilen bilgilerin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, poliste suç kayıtları bulunan 29 yaşındaki Ahmet Y, 26 yaşındaki S. Yılmaz., 31 yaşındaki Cengizhan T., 19 yaşındaki Salih S.K., 23 yaşındaki Ömer Ö., 21 yaşındaki Muhammed F.K., ve 27 yaşındaki Samet K., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 46 adet fişek ve çelik yelek ele geçirildi.
İNTİKAM CİNAYETİ Mİ?
Gözaltına alınan şüphelilerden S. Yılmaz'ın iki ay önce Eyüpsultan’da öldürülen otel işletmecisi Hamza Yılmaz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. 2 ay önce gerçekleşen silahlı saldırıda Hamza Yılmaz hayatını kaybetmişti. Arkadaşı Ferhat Tunç ise ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili herhangi bir şüpheli tespit edilememişti. Ömer Faruk Özçelik’in öldürülmesinin ise Hamza Yılmaz cinayeti ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde polis soruşturmayı derinleştirdi. Polis, S. Yılmaz'ın abisinin ölümüyle ilgili olarak Özçelik ve arkadaşından şüphelendiği için cinayeti de bu nedenle intikam amaçlı işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.