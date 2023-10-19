İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!

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Kanlı pusu iki gün önce Eyüpsultan'da saat 22.50’de meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, polise gelen ihbarda iki kişinin silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

OTEL İŞLETMECESİ ÖLDÜ

Olay yerine giden polis iki kişiyi yaralı halde buldu. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan iki kişinin Hamza Yılmaz ve Ferhat Tunç adında kişiler olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen ve otel işletmecesi olduğu belirtilen Hamza Yılmaz tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öldürülen Hamza Yılmaz REKLAM KURŞUN YAĞMURUNA TUTULMUŞLAR Olayın ardından çalışma yapan polis, saldırının detaylarını ortaya çıkardı. Elde edilen bilgiler ve güvenlik kamera görüntülerine göre, Hamza Yılmaz ve arkadaşı Ferhat Tunç, park edilmiş aracın içinde beklerken silahlı saldırıya uğruyor. Motosikletten silahla inen iki kişiden biri, araçtakileri kurşun yağmuruna tutuyor. Yapılan çalışmalarda Ferhat Tunç’a 6, Hamza Yılmaz’a iki kurşun isabet ettiği belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI Olayın ardından polis çok yönlü çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan iki kişinin tüm bağlantıları incelemeye alındı. Saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma derinleşti.