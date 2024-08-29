Oto pazarında elektrikli araç etkisi

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Dünyada elektrikli araç pazarında, hem elektrikli araçlar hem de şarj edilebilir hibritlerin satışlarında artış görüldü. Temmuz ayında satışların dünyada yüzde 21 artmasıyla birlikte, elektrikliler başta Çin'de olmak üzere küresel pazarda da geleneksel motorlu araçların satışlarını geride bıraktı.

Çin Binek Otomobil Birliği'ne (CPCA) göre, satışların 100 bin adedin üzerine çıkması ve pazarın yüzde 53,2'sini ele geçirmesi bekleniyor.

Elektrikli araçlar, tamamen elektrikli, hibrit ve az sayıda yakıt hücreli otomobil olmak üzere üç yeni enerjili araç biçimini içeriyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Chen Shihua, Çin'in yeni enerjili araç pazarının büyümesinde büyük ölçüde plug-in hibrit modellerin etkisi olduğunu ifade ederken, satışların yıllık yüzde 80,7 artığını söyledi.