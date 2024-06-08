Otizmli öğrencinin mezuniyet töreninde dışlandığı iddiası üzerine anaokuluna soruşturma

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Ezgi Desovalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Asil isimli otizmli oğlunun anaokulu mezuniyet töreninde öğretmenleri tarafından dışlandığını iddia etti. Paylaştığı görüntülerde, sahnede öğrenciler gösteri yaparken anne Ezgi Desovalı'nın otizmli oğluyla uzakta, kendi aralarında eğlendiği görüldü.

Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı Haberi Görüntüle

Paylaşımında duruma tepki gösteren Ezgi Desovalı, "Oğlum Asil, Ahmet Kurt Anaokulu kaynaştırma öğrencisidir. Bugüne kadar önce devlet tarafından kaydının düştüğü okulda sorun yaşandı. Ağladım içime attım sustum. Okul değiştirdik. Mevcut okulda kaynaştırma olarak gideceği saatleri kendileri belirlediler. Zaman içinde kahvaltı saatine (1 saat) çekildi yemediği biline biline. Sürekli alttan aldık ki beni tanıyan bilir çok sabırlıyım. Ne istedilerse yaptık. Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb. istenmedi bile ki alalım. Sonra yine sınıfı öğleye kaydırıldı. Şimdi olacak derken her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugünki mezuniyet ile yıkıma uğradım, ki oğlumun yaş olarak son şansı ve artık ilkokula (rehabilitasyon tarafından karar verilen okula) devam etmek zorunda. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye. Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Ancak anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş. Farkettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı. Bıktım artık başkalaştırılmaktan. Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların" ifadelerine yer verdi.

ANAOKULU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI Görüntüler üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medya platformlarında yer alan, bir eğitim kurumumuzda yaşandığı iddia edilen, otizmli bir anaokulu öğrencisinin mezuniyet töreninde öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine, müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Konu, hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.