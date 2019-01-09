Ankara'da ilkokulda epilepsi hastası otizmli M.F.D. (8) adlı erkek öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkında, çocuğun ailesi suç duyurusunda bulundu. Kadın öğretmenin öğrencisini itip sandalye fırlattığı cep telefonu görüntüsü de delil olarak savcılığa teslim edildi. Öğretmen Y.İ., soruşturma kapsamında açığa alındı.

SANDALYE BİLE FIRLATTI

Olay, önceki gün Etimesgut'taki Dumlupınar İlkokulu'nun otistik çocuk eğitim sınıfında meydana geldi. Epilepsi hastası otizmli M.F.D.'ye, iddiaya göre, öğretmeni sınıfta şiddet uyguladı. Bu sırada başka bir öğretmen cep telefonuyla olayı kaydetti. Görüntüde, kadın öğretmenin kendisine doğru gelen öğrencisine bağırdığı, eliyle ittiği ve üzerine sandalye fırlattığı görüldü.

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yanaklarında kızarıklık oluşan M.F.D.'nin ailesi, durumu öğrenince avukatları Fidel Okan aracılığıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet anına ilişkin cep telefonu görüntüsü de delil olarak savcılığa teslim edildi.

'MORARAN YERLERİ FONDÖTEN İLE KAPATIYOR'

Şikayet dilekçesinde, aynı okulda bakıcı olan S.A.'nın ifadesine de yer verildi. S.A. ifadesinde, "Öğretmen uzun zamandır çocuğa şiddet uyguluyor. Sürekli boğazını sıkıyor. Moraran yerleri tedavi edip fondötenle kapatıyor" dedi.

YÜZÜNDE DARP KAYNAKLI KIZARIKLIKLAR

Çocuğun yüzünde darptan kaynaklı kızarıklık oluştuğu aktarılan suç duyurusu dilekçesine ayrıca, "Öğretmen ekstra özenli davranması gerekirken, hem fiziksel hem manevi şiddet uygulamıştır. Bu tarz şiddet hareketleri olan bir kimsenin öğretmenlik yapmaması gerekmektedir" denildi.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Ankara'da otizmli M.F.D.'ye sınıfta şiddet uyguladığı iddia edilen Dumlupınar İlkokulu'nda görevli öğretmen Y.İ. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğretmen Y.İ., açığa alındı.

ÖĞRETMEN ANNEDEN TEPKİ

Öğrencinin öğretmen annesi Pınar Doğan D. okulun önünde açıklama yaptı. Pınar Doğan D., oğlunun 5 yıldır otizmli, son 3 yıldır da epilepsi hastası olduğunu söyleyerek, "Epilepsi nedeniyle arada baygınlık geçiriyor. Çocuğumu gözümden sakınıyorum, babasının sakalı değecek diye içim gidiyor benim. Ben çocuğumu sevmeye kıyamıyorum, öğretmeni çocuğa bağırıyor, sandalye fırlatıyor. Eşimle hukuki yollara başvurduk. Okula da dilekçe verdik. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

'YARGI GEREKEN CEZAYI VERECEKTİR'

Öğretmenin çocuklara sürekli şiddet uyguladığını, morlukları kapatmak için fondöten sürdüğünü iddia eden Pınar Doğan D., "Okuldan dönene kadar şişlikler ve morluklar biraz gidiyormuş. Ufak tefek morluklar görüp sorduğumuzda 'Çocuk hareketli olduğu için bir yerlere çarpmıştır' diyormuş. Biz yargının öğretmene gereken cezayı vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

'İYİ BİR ÖĞRETMEN İSTİYORUZ'

Öğretmenin açığa alındığını ifade eden Pınar Doğan D., "Bakanlığımızdan en kısa zamanda oğlumuz için bir sınıf, iyi bir öğretmen istiyoruz" dedi.