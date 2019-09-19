Otizm nedir? Belirtileri nelerdir?

Otizm; bireyleri yaşam boyu etkileyen iletişim, davranış ve sosyal etkileşimi olumsuz şekilde etkileyen gelişimsel bir bozukluk olarak bilinmektedir.

Bir Çocuğa Otizm Teşhisi Konabilmesi İçin Görülmesi Belirlenenler Şunlardır;

Yaşıtı olanlar arasında çekingenlik ve iletişim eksiliği yaşaması,

Sevdiği ve hoşlandığı şeyleri yaparken diğer kişilerle paylaşmama durumu,

Sosyal ortama katılamamak ve sorulan sorulara cevap vermemek,

Konuşurken dilde tutukluk oluşması ve ifade eksikliği yaşama hali ve çocuğun bu durumu hareketleriyle belli etmemeye çalışması,

Konuşma başlatma ve devam ettirmede sıkıntı yaşama,

Sürekli tekrarlardan oluşan kalıplaşmış cümleler kurma,

Gelişime dayalı olarak yapılan sosyal oyunlar yerine hayali olarak oyunlar oynamak,

Belirli, tekrarlayan aktiviteler ve davranışlar,

Amacı olmayan işleri ısrarlar tekrarlamak ve yapmaya çalışmak,

Sürekli nesnelerin parçalarıyla uğraşmak şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Otizmin Diğer Tipik Belirtiler İse;

Göz kontağı kurmazlar,

Sarılmaktan ve öpülmekten hoşlanmazlar,

Çevreye karşı ilgisiz olurlar,

İsimlerine seslenildiğinde tepkisiz kalırlar,

Sosyal ve duygusal açıdan etrafa kendilerini kapatırlar,

İnsanlarla değil cansız şeylerle zaman geçirmeyi tercih ederler,

İhtiyaçlarını kendileri göstermek yerine başkasıyla işaret etmeye çalışırlar,

Taklitler yapamazlar veya çok sınırlı yapabilirler,

Konuşma becerileri gelişmiş olsa da bunu iletişim amaçlı kullanmazlar,

Söylenenleri ekolalik oldukları için sürekli tekrar ederler,

Vurgulamaları uygun olmayan yerlerde yaparlar,

Tek düze ses tonunda mekanik olarak konuşurlar,

Olmadık yerlerde gülebilirler,

Sürekli düzenli olmak isterler,

Rutin olan durumlara farklı tepkiler gösterebilirler,

Tekrarlayan davranışlar gösterirler,

Sürekli aynı oyunu oynamak isterler,

Bazılarında aşırı inatçı olma hali,

Sıcak ve soğuğa karşı duyarsızlık,

Sese ve ışığa ani tepkiler verme,

Kendisine ve çevresindekilere zarar verme durumu,

Beklemeye karşı sabırsız olma ve yeme bozuklukları olabilmektedir.

Otizm oluşmasında maalesef belli bir neden bulunamamaktadır. Otizm hastalığı olan kişilerin beyin hücreleri farklı bir şekilde çalışmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre; hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal vericilerde fazlalık veya eksiklik olduğu düşünülmektedir. Fakat kesin olarak bilinen bir durum; birçok nedenin bir araya gelmesiyle oluşabilen karmaşık bir rahatsızlık olduğudur.

Ülkemizde de otizm rahatsızlığı her 110 çocuktan birinde ortaya çıkabilmektedir.