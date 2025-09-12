Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Otilia Bruma kadın yükümlüler ve suça sürüklenen çocuklarla buluştu

        Otilia Bruma kadın yükümlüler ve suça sürüklenen çocuklarla buluştu

        Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen 'Sanatla Terapi Projesi' kapsamında kadın yükümlüler ve suça sürüklenen çocuklarla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 15:55 Güncelleme: 12.09.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın yükümlüler ve suça sürüklenen çocuklarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen 'Sanatla Terapi Projesi' kapsamında kadın yükümlüler ve suça sürüklenen çocuklarla bir araya geldi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre; kurumu ziyaret eden Otilia Bruma, tekstil, amigurumi, filografi ve dekoratif jel mum atölyelerini gezerek kadın yükümlülerin üretim süreçlerine katıldı.

        Filografi atölyesinde Türk bayrağı çalışması yapan, tekstil atölyesinde dikiş diken ve jel mum atölyesinde ürün hazırlayan Otilia Bruma, ortaya çıkan ürünleri inceledi.

        Ziyaretinde suça sürüklenen çocuklarla da bir araya gelen Otilia Bruma, masa tenisi ve satranç oynadı. Çocuklara eğitim hayatlarında başarı dileyen Bruma, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını ve aileleriyle bağlarını güçlü tutmalarını istedi.

        REKLAM

        Otilia Bruma, 'Sanatla Terapi Projesi'ni çok değerli bulduğunu belirterek; "Bu tür çalışmalar, dünyanın neresinde olursa olsun toplumsal huzur ve mutluluğa katkı sağlıyor. Suçun önlenmesi ve suça karışan bireylerin topluma kazandırılmasında denetimli serbestlik ofislerinin rolü çok büyük. Bu süreçte yalnızca görevlilerin değil sanat dünyasının, iş dünyasının, akademisyenlerin, basın camiasının ve toplumun tüm kesimlerinin bu alanda aktif rol alması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin, yükümlüler ve suça sürüklenen çocukların topluma yeniden uyum sağlamaları için çok sayıda çalışma yürüttüklerini bildirdi.

        Resul Emrah Bilgin, süreçte gönüllülerin desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Otilia Bruma ve eşi Bekir Ali Karakaş'ın hiçbir maddi beklenti olmadan yurt dışından gelerek atölye çalışmalarına katılmalarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

        Otilia Bruma ile eşi Bekir Ali Karakaş'a teşekkürlerini ileten Resul Emrah Bilgin, tüm sanatçıları, akademisyenleri, iş insanlarını, üniversite öğrencilerini ve gönüllü olmak isteyenleri bu sürece katkı sunmaya davet etti. Atölye ziyaretlerinin ardından kurum personeliyle de söyleşi gerçekleştiren Otilia Bruma, sevilen şarkılarını seslendirdi. Bilgin, Bruma ve Karakaş'a filografi Türk bayrağı ve teşekkür belgesi takdim etti.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Otilia Bruma

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        Kahreden olay kamerada! 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı!
        Kahreden olay kamerada! 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Habertürk Anasayfa