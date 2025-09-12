Otilia Bruma kadın yükümlüler ve suça sürüklenen çocuklarla buluştu

Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen 'Sanatla Terapi Projesi' kapsamında kadın yükümlüler ve suça sürüklenen çocuklarla bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre; kurumu ziyaret eden Otilia Bruma, tekstil, amigurumi, filografi ve dekoratif jel mum atölyelerini gezerek kadın yükümlülerin üretim süreçlerine katıldı.

Filografi atölyesinde Türk bayrağı çalışması yapan, tekstil atölyesinde dikiş diken ve jel mum atölyesinde ürün hazırlayan Otilia Bruma, ortaya çıkan ürünleri inceledi.

Ziyaretinde suça sürüklenen çocuklarla da bir araya gelen Otilia Bruma, masa tenisi ve satranç oynadı. Çocuklara eğitim hayatlarında başarı dileyen Bruma, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını ve aileleriyle bağlarını güçlü tutmalarını istedi.

Otilia Bruma, 'Sanatla Terapi Projesi'ni çok değerli bulduğunu belirterek; "Bu tür çalışmalar, dünyanın neresinde olursa olsun toplumsal huzur ve mutluluğa katkı sağlıyor. Suçun önlenmesi ve suça karışan bireylerin topluma kazandırılmasında denetimli serbestlik ofislerinin rolü çok büyük. Bu süreçte yalnızca görevlilerin değil sanat dünyasının, iş dünyasının, akademisyenlerin, basın camiasının ve toplumun tüm kesimlerinin bu alanda aktif rol alması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin, yükümlüler ve suça sürüklenen çocukların topluma yeniden uyum sağlamaları için çok sayıda çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Resul Emrah Bilgin, süreçte gönüllülerin desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Otilia Bruma ve eşi Bekir Ali Karakaş'ın hiçbir maddi beklenti olmadan yurt dışından gelerek atölye çalışmalarına katılmalarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Otilia Bruma ile eşi Bekir Ali Karakaş'a teşekkürlerini ileten Resul Emrah Bilgin, tüm sanatçıları, akademisyenleri, iş insanlarını, üniversite öğrencilerini ve gönüllü olmak isteyenleri bu sürece katkı sunmaya davet etti. Atölye ziyaretlerinin ardından kurum personeliyle de söyleşi gerçekleştiren Otilia Bruma, sevilen şarkılarını seslendirdi. Bilgin, Bruma ve Karakaş'a filografi Türk bayrağı ve teşekkür belgesi takdim etti.

Fotoğraflar: Instagram