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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Öteki’ Caddebostan Kültür Merkezi’nde

        ‘Öteki’ Caddebostan Kültür Merkezi’nde

        Emin Alper'in Dostoyevski'nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan 'Öteki' 16-17 Şubat'ta ilk kez Anadolu Yakası'nda Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:41
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        'Öteki' Caddebostan Kültür Merkezi'nde
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        Emin Alper'in Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan ‘Öteki’ Ocak’taki prömiyerinin ardından kapalı gişe oyunlarıyla devam ediyor.

        Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ı kadrosunda buluşturan, Emin Alper'in Dostoyevski’nin zamansız eserini sahneye taşıdığı ‘Öteki’ 16 ve 17 Şubat’ta ilk kez Anadolu Yakası’nda sahnelenecek. Biletleri günler öncesinde tükenen ve çarpıcı bir kara komedi sunan oyun, 16 Mart’ta yeniden Caddebostan Kültür Merkezi’nde iki temsille Anadolu Yakası’nda tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

        Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra, Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımını bir araya getiren ‘Öteki’, özgün uyarlaması ve farklı sahne deneyimiyle seyirciden büyük beğeni topluyor. 29 Şubat, 1 ve 29 Mart’ta Maximum Uniq Hall’da, 18 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde, 27 Mart’ta ise ENKA Oditoryumu’nda sahnelecek oyun Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla tiyatroseverlerle buluşuyor.

        Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe, yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsanız sorusunu sorduran oyun sezon boyunca farklı mekanlarda sahnelenmeye devam edecek.

        Farklı uyarlaması ve sahne deneyimi ile izleyenlere çarpıcı bir kara komedi sunan oyunun biletleri satışta!

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        #Caddebostan Kültür Merkezi
        #Emin Alper
        #Öteki
        #tiyatro
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