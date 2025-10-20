ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Üniversiteye girmek, memur olmak ya da akademik kariyerine yön vermek isteyen milyonlarca adayın gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. 2026 yılı sınav takvimi için geri sayım sürerken, YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ve MSÜ gibi önemli sınavların tarihleri büyük merak konusu haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuru ve sınav tarihlerini planlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi takvimi yayımlayacağı tarihi heyecanla bekliyor. İşte merak edilenler...
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?
2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.
2026 MSÜ, DGS, YKS, KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor.
ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak ve haberimize eklenecektir.