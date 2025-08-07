Habertürk
        ÖSYM sınav takvimi 2025! YKS, KPSS, ALES, DGS sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        ÖSYM sınav takvimi 2025: YKS, KPSS, ALES, DGS sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        ÖSYM sınav takvimi 2025 yılı için belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimini yayınlandı. Böylelikle, YKS, KPSS, ALES, DGS başvuru ve sınav tarihleri de netlik kazandı. Peki YKS, KPSS, ALES, DGS sınavları ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi

        07.08.2025
          ÖSYM 2025 sınav takvimi duyurdu. AGS, YKS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. Söz konusu sınavlara hazırlananlar tarihleri merak ediyor. İşte ÖSYM sınav tarihleri

          ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025

          DGS sınav ve başvuru tarihleri

          Sınav tarihi: 20.07.2025

          Başvuru tarihi: 21.05 - 02.06.2025

          Sonuç tarihi: 14.08.2025

          YDS sınav ve başvuru tarihleri

          Sınav tarihi: 16.11.2025

          Başvuru tarihi: 30-08.10.2025

          Sonuç tarihi: 05.12.2025

          ALES sınav ve başvuru tarihleri

          Sınav tarihi: 06.07.2025 / 23.11.2025

          Başvuru tarihi: 13-21.05.2025 / 07-14.10.2025

          Sonuç tarihi: 25.07.2025 / 12.12.2025

          YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri

          Sınav tarihi: 27.07.2025

          Başvuru tarihi: 11-18.06.2025

          Sonuç tarihi: 15.08.2025

          AGS sınav ve başvuru tarihleri

          Sınav tarihi: 13.07.2025

          Başvuru tarihi: 08-20.05.2025

          Sonuç tarihi: 13.08.2025

          KPSS sınav ve başvuru tarihleri

          Sınav tarihi: 07.09.2025 - 13.09.2025 - 14.09.2025

          Başvuru tarihi: 26.06 - 10.07.2025

          Sonuç tarihi: 10.10.2025

          YKS sınav ve başvuru tarihleri

          Sınav tarihi: 21-22.06.2025

          Başvuru tarihi: 06-03.03.2025 23:59

          Sonuç tarihi: 22.07.2025

        Habertürk Anasayfa