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ÖSYM personel alımı 2023: ÖSYM personel alımı başvuru şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM 30 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2023 ÖSYM personel alımı başvuru şartları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 30 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Açıklamanın ardından ÖSYM personel alımı şartlarının neler olduğu gündeme geldi. Adayların gözü "ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihleri ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 ÖSYM personel alımı başvuru kılavuzu...

Giriş: 06.04.2023 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ÖSYM Başkanlığı'na; 5 adet sözleşmeli Büro Personeli, 15 adet sözleşmeli Destek Personeli ve 10 adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeli olmak üzere toplamda 30 personel alımı yapılacak. ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları, belirlenen tarihler arasında (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. İşte 2023 ÖSYM personel alımı başvuru şartları ve ilan detayları...

  • ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 06.04.2023 - 20.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek olup istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

    Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir, birden fazla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • ÖSYM PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

     

     

    1. Türk vatandaşı olmak,

    2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

    3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

    7. İlan tarihi itibarıyla gerekli belgelere sahip olmak,

    8. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

    ÖSYM PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI

     

  • ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları, adaylara https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

    2. Başvurular, pozisyonlar itibarıyla KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

    3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

    4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

    6.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

    7.Sonuçlar, adaylara https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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