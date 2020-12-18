En sık ziyaret edilen sayfalardan biri olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet sayfası www.osym.gov.tr neden açılmıyor? Sorusu merak konusu oldu. ÖSYM, Twitter hesabından erişim hatası sebebini duyurdu. İşte detaylar...

ÖSYM NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM'den yaptığı açıklamada; "18 Aralık 2020 Cuma günü ile 19 Aralık 2020 Cumartesi günü 02:00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden verdiği hizmetlerde kesintiler öngörülmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.