        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM'den veri sızıntısı açıklaması

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgilerinin güvenli şekilde saklandığını, kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısının tespit edilmediğini açıkladı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:19
        ÖSYM'den veri sızıntısı açıklaması
        Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberlere ilişkin ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada, "ÖSYM, bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AIS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir. Adayların TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, TC kimlik numaraları ve AIS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

