YKS sınavı için geri sayım başladı. Sınav giriş yerleri ve belgelerinin açıklanmasından sonra sınava katılacak öğrencilerin merak ettiği açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Aygün, YKS hazırlıklarına ilişkin açıklamalarında bulundu. İşte, 2022 ÖSYM takvimine göre YKS tarihleri ve YKS sınav yeri sorgulama ekranı ve konuyla ilgili son dakika açıklamaları...