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ÖSYM açıklıyor: ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES soruları 2020

ALES heyecanı bugün uygulanan sınavın ardından sona erdi. Toplam 150 dakika süren sınav sonrası öğrenciler ALES soru ve cevaplarını yayımlandı mı sorusunun yanıtını arıyorlardı. ÖSYM'den ALES sorularının açıklanması bekleniyor. İşte ALES soru ve cevapları ile ilgili gelişmeler...

16.08.2020 - 16:48 | Güncelleme: ABONE OL
ales soru ve cevapları

ALES sınavı 16 Ağustos 2020 Pazar günü tek oturumda sona erdi. 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES toplamda 150 dakika sürdü. Öğrenciler sıanvın ardından ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? sorusunun yanıtını aramaya başladılar.

ÖSYM ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulandı. Sınav, saat 10.15’te başladı ve cevaplama süresi 150 dakikaydı.

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u ÖSYM tarafından açıklanacak. Bugün ya da yarın ALES sorularının yayımlanması bekleniyor.

ALES PUANI 5 YIL GEÇERLİ

100 sorudan oluşan ALES/1’de sayısal ve sözel testler uygulandı ve adaylara 150 dakika süre verildi.

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

ALES sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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