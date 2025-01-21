Yeni yıl milyonlarca adayın eğitim ve kariyer hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kritik bir yıl olacak. ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimiyle, YKS’den KPSS’ye, ALES’ten DGS’ye kadar pek çok önemli sınavın tarihleri belli oldu. Geleceğini planlayan adaylar, bu tarihleri göz önünde bulundurarak çalışmalarını şekillendirirken, başvuru süreçlerini kaçırmamak için takvimi dikkatle takip etmeye başladı. İşte 2025 yılının sınav takvimine dair merak edilen tüm detaylar….