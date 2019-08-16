Yönetimle ortak görüş doğrultusunda, maliyeti yüksek ve sözleşmesi sona eren oyuncularla yolları ayırdıklarını belirten Dalcı, "Kadromuz geçmiş sezonlara oranla gençlerden kurulu. Hepsi birbirinden yetenekli, karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Lige hazırız. Oyuncularımız, kamp süresince oynadığımız maçlarda beklentilerimizi büyük oranda sahaya yansıttı. Belli bölgelerdeki eksiklerimizi yönetimimize bildirdik. Bu bölgelere yapılacak takviyelerle ligde önemli işlere imza atacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun ilk haftasında yarın Boluspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Dalcı, "İlk maçımızı evimizde oynayacak olmamız avantaj. Boluspor bu sezon yaptığı transferlerle iyi bir kadro oluşturdu. Rakibimizin gücünü ve kalitesini biliyoruz. Boluspor karşısında sahada herkesin üstüne düşen görevi başarıyla yerine getireceğine inanıyorum. Hak edenin kazandığı, kazasız belasız bir sezon olması en büyük dileğimiz." ifadelerini kullandı.