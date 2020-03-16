Osmanlıspor ateş hattında

16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'yi 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de son 6 haftaya küme düşme hattında girdi. Başkent temsilcisi, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun 28. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Uzun süre 1 kişi eksik oynayan Karadeniz temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılamayan Osmanlıspor, düşme tehlikesini iyiden iyiye hissetmeye başladı.
Ligde oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan mor-sarılı ekip, 24 puanla 16. sırada yer alıyor. Boluspor'un yükselişe geçmesiyle küme düşme hattına gerileyen Osmanlıspor'u zorlu fikstür de bekliyor. Kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, Süper Lig'i hedefleyen takımlarla üst üste karşı karşıya gelecek. Gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak Osmanlıspor, daha sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.
Yeni sezon öncesi sözleşmesi biten oyuncularla yeniden anlaşmayan Osmanlıspor, maliyeti yüksek futbolcularla da yollarını ayırmıştı. Genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla sezona başlayan mor-sarılı ekip, ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği için üç puan silme cezası da almıştı. Başkent ekibi, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu da güçlendirememişti.
TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off'a kalma başarı gösteren Osmanlıspor, Gaziantep FK'ye yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını değerlendirememişti.
AVRUPA LİGİ'NDE LİDER ÇIKMIŞTI
Osmanlıspor, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Süper Lig'de mücadele etmişti. Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada bitiren başkent ekibi, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu zirvede tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.
Mor-sarılı takım, son 32 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenmişti.
TAŞDEMİR: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ
Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'de kalmak için sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadrolarının bulunduğunu belirten Taşdemir, tecrübe eksikliğinin bireysel hataların artmasına yol açtığını dile getirdi.
Taşdemir, "Sınırlı bir kadroya sahibiz ancak futbolcularımız elinden geleni yapıyor. Ligde son bölüme girdik. Bütün maçlar bizim için final. Osmanlıspor'u ligde tutmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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