Osmanlı padişahlarının portreleri satışa çıkacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da 28 Ekim'de gerçekleştirilecek "İslam ve Hint Dünyası Eserleri" adlı müzayedede, Orhan Gazi, 1. Bayezid, İsa Çelebi, 1. Mehmed, 1. Selim ve 2. Selim'in portreleri yer alacak.
4. Mehmet'in Fransa Kralı Louis'ye gönderdiği iyi niyet mesajını içeren fermanın yanı sıra Türk halıları, Kabe örtüsü, İznik çinileri, yazma eserler, işlemeli kaplar ile portreler de açık artırmaya çıkarılacak.
Yaklaşık 1600'lü yıllardan kalma padişah portrelerinin, Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa'nın (1506-1579) teşvikiyle 1579'da Venedik'te bulunan orijinal setten kopyalandığı biliniyor.
Christie's uzmanlarından Behnaz Atighi Moghaddam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, portrelerin başlangıçta 14'lük bir grubun parçası olduğunu ancak bugüne sadece altısının kaldığını ifade etti.
Eserlerin harika durumda olduğunu kaydeden Moghaddam, "Üslup olarak 16. yüzyılda eserler veren en ünlü Venedikli sanatçılardan biri olan Veronese'ya atfediliyorlar." dedi.
Satışa sunulacak eserlerin Gustav Adelmann von Adelmannsfelden'in koleksiyonundan geldiğini belirten Moghaddam, portrelerin 800 bin-1,2 milyon sterlin arasında satılmasının beklendiğini söyledi.
Öte yandan Christie's Doğu Kilimleri ve Halıları Departmanı Başkanı Louise Broadhurst da 16. ve 17. yüzyılın sonlarından üç Türk halısının da satışa sunulacağını ifade etti.
Halılardan ikisinde Loto tasarımının görüldüğünü akataran Broadhurst, "Bu tasarım, ilk kez Batı eserlerinde 16. yüzyılda yaşamış olan İtalyan ressam Lorenzo Loto'nun resimlerinde yer almıştı. Türkiye'den ticaret yollarıyla Batı'ya ulaşan kültürler arası bir sanat alışverişi görüyoruz. O zamanlar 16. yüzyılda çok popülerdiler ve masalarda, zengin İtalyan saraylarında ve Batı'daki diğer kraliyet ve aristokrat ailelerinde dekorasyon amaçlı kullanıldılar." diye konuştu.
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