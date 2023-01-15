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Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan otluk alan yangını, kontrol altına alındı

Giriş: 15.01.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kastabala Kuş Cenneti'nde yangın çıktı
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AA

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarında bulunan ve geçen yıl Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti arazisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen otluk alan yangınına, bölgeye sevk edilen Orman İşletme ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 2 saat süren çalışması neticesi yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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