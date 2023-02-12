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Osmaniye'de yaşanan deprem, koskoca dağı adeta bir aşağı bir yukarı zıplattı

Osmaniye'de özel kamera ile çekilen deprem anı, izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor... Görüntülerde koskoca dağ bir aşağı bir yukarı adeta beşik gibi sallanıyor

Giriş: 12.02.2023 - 22:57 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de yaşanan deprem, koskoca dağı adeta bir aşağı bir yukarı zıplattı
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Kahramanmaraş'ı üst üste iki kez vuran depremin etkilendiği illerden biri de Osmaniye oldu. Şehirde bir vatandaşın özel kamerası ile çektiği görüntüler izleyenlerin tüylerini diken diken etti.


ELEKTRİKLER TEK TEK SÖNÜYOR

Görüntülerde deprem başladığında dağ adeta aşağı yukarı zıplama anı tüm çarpıklığıyla gözler önüne geliyor Deprem başlayınca bölgedeki yerleşim yerindeki evlerin elektrikleri yavaş yavaş sönüyor.

ADETA YER YERİNDEN OYNUYOR

Ekrana gelen görüntülerde depremin 15'inci saniyesinde dağ hala beşik gibi sallanıyor. Bu arada iki büyük patlama oluyor. Sağ taraftaki bölgede yangın çıkıyor. Deyim yerindeyse deprem sırasında koca bir dağ inip kalkıyor, adeta yer yerinden oynuyor.

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