Osmaniye'de sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Osmaniye'de Merkeze bağlı Kesmeburun köyü yakınlarında Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren 3 Suriyeli genç akıntıya kapıldı. Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Merkeze bağlı Kesmeburun köyü yakınlarında Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren 3 Suriyeli genç akıntıya kapıldı.
Gençlerden biri kendi imkanlarıyla sudan çıktı, 2'si kanalda sürüklenmeye başladı.
Çevredeki köylüler, gençlerden birini suya ip atıp tutunmasını sağlayarak kurtardı, diğeri ise gözden kayboldu.
Çevredekiler tarafından kurtarılan genç, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Suda kaybolan Muhammed Musullu (22) için Osmaniye Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıçlar, arama çalışması yürüttü.
Aramalarda Musullu'nun suya girdiği noktanın yaklaşık 2 kilometre ilerisinde cansız bedeni bulundu.
Sudan çıkarılan cansız beden, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.