İHA

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Osmaniye'de de çeşitli düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda sokak düğünlerinin yasaklanması kararı alındı.

İHA'nın haberine göre, düğünlerin daha geniş alanlarda yapılabilmesi, mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için okul bahçeleri veya uygun alanlar kullanılacak.

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