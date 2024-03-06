Osmaniye'de tarım arazileri sular altında kaldı
Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle bazı köylerde tarım arazileri sular altında kaldı
Giriş: 06.03.2024 - 19:21 Güncelleme: 06.03.2024 - 19:21
Öğleden sonra başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde ekili tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı.
Yağışların gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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