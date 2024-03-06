Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı - Güncel haberler

        Osmaniye'de tarım arazileri sular altında kaldı

        Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle bazı köylerde tarım arazileri sular altında kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 19:21 Güncelleme: 06.03.2024 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım arazileri sular altında kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Öğleden sonra başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde ekili tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı.

        Yağışların gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Osmaniye
        #osmaniye haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi can aldı!
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi can aldı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Habertürk Anasayfa