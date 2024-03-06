Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu, gemi ile iletişim kesildi

Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu, gemi ile iletişim kesildi

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7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından alevlenen çatışmaların sonucunda Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılar düzenleyen İran destekli Husiler, Barbados bandıralı bir yük gemisini füzeyle vurdu.

Geminin sahibi, True Confidence dökme yük gemisinin Yemen'in Aden kentinin 50 deniz mili güneybatısında bir füze tarafından vurulduğunu ve gemide yangının devam ettiğini söyledi.

Liberya'da kayıtlı sahibi True Confidence Shipping ve Yunanistan merkezli işletmecisi Third January Maritime Ltd tarafından yapılan ortak açıklamada, "Gemi sürükleniyor" ifadesi kullanıldı.

Şirket, geminin 20 mürettebatı veya gemideki üç ayrı silahlı güvenlik görevlisi hakkında şu anda hiçbir bilgiye erişemediklerini söyledi.