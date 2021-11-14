Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

AA'nın haberine göre; bölgeye sevk edilen orman işletmesine bağlı 16 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.