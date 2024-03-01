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        Haberler Gündem Osmaniye'de 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Osmaniye'de 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de aile arasındaki kavgada ağabeyi, ağabeyinin eşi ve torununu öldürüp 3 kişiyi de yaralayan kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:07
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        3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaralamıştı: Tutuklandı
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        Gebeli Mahallesi'nde dün aile arasında çıkan kavgada tüfekle vurularak ağır yaralanan Yusuf Ö'nün torunu Çiğdem Ö, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaşanan olayda tüfekle ağabeyi Yusuf, yengesi Rabia ve ağabeyinin torunu Çiğdem Ö'yü öldürüp 3 kişiyi yaralayan Erol Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, Hayatını kaybeden Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö'nün cenazeleri, Gebeli Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Gebeli Mahallesi'nde dün iki katlı müstakil evde aile arasında çıkan tartışmada Erol Ö'nün tüfekle ateş açması sonucu ağabeyi Yusuf Ö, yengesi Rabia Ö. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Birgül Ö, Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ve Halil İbrahim T. yaralanmıştı. Erol Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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