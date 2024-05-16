Karayolları Genel Müdürlüğü, bazı köprü ve otobanlara zam yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü geçiş fiyatlarında da artışa gidildi. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2024 Osmangazi Köprüsü güncel geçiş fiyatları ve araba sınıfına göre alınan ücretler...