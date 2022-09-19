Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi

Çorum'a bağlı Osmancık Belediyesi, LGBTİ karşıtı yürüyüşüne yönelik paylaşımı nedeniyle Aleyna Tilki'nin konserini iptal ettiğini duyurdu.
Osmancık Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir. Festival çerçevesinde 'Halk Konseri' ve 'Gençlik Konseri' olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı 'Aleyna Tilki' davet edilmiştir. İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ALEYNA TİLKİ NE DEDİ?
Geçtiğimiz hafta yayınlanan duyuru videosunun RTÜK tarafından kamu spotu olarak tavsiye edilmesi ile tartışması başlayan LGBT karşıtı "Büyük Aile Buluşması" dün Saraçhane'de yapıldı. İptal başvuruları sonuçsuz kalan yürüyüşe destek veren sanatçılar da mitinge katılıp konuşma yaparken karşı çıkan sanatçılar sosyal medya hesaplarında tepkilerini dile getirdi.
Aleyna Tilki de, "LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz. Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı!
Zihniyetler çok korkunç..." paylaşımını yaptı.
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