Osman Sonant: İtalya'ya çocuklar için taşındık

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Osman Sonant, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 1.5 yıldır ailesiyle birlikte İtalya'da yaşayan oyuncu, bir büfede yemek yedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osman Sonant, çocukluğunun Nişantaşı sokaklarında geçtiğini ifade ederek; "Yan sokakta doğdum. 10 yaşına kadar her gün bu büfeden arkadaşlarımla gelip, elimizdeki üç kuruş parayla bir şeyler yerdik. Favorim dilli kaşarlıydı" dedi.

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"DEĞİŞİKLİK YAPALIM DEDİK"

İtalya'daki hayatından bahseden Osman Sonant; "Değişiklik yapalım dedik ve 1.5 yıl önce taşındık. 13 ve 7 yaşında iki çocuğum var. Onların eğitimleri için böyle karar aldık. Huzurlu, sakin, keyifli bir bölgede Siena’da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rol aldığı 'Mukadderat' filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Osman Sonant; "Bizim için çok güzel bir çalışma oldu. Geçen sene yaz aylarında Şile'de çektik. Biz çok inanarak ve keyifle yaptık. Bu kadar yere ulaşacağını ve sempati toplayacağını tahmin etmiyordum. Mutlu olduk. Filmimiz de ödül aldı ben de" dedi.

"İTALYANCA ÖĞRENİYORUM"

Türkiye - İtalya arasında mekik dokuduğunu anlatan Osman Sonant, gazetecilerin, "Bu yolculuklar, sizi yormuyor mu?" sorusuna;"Kısa süreli işleri kabul ediyorum. 6 - 7 haftayı geçmiyor bu süreç. Tabii daha uzun süreli işler için de gelmek durumunda kalabilirim. Oradaki düzeni oturttuk. Gidip, gelmem daha rahat olur. İtalyanca öğreniyorum. Belli bir seviyeye gelince bir şeyler yapabilirim. İtalyanca çok keyifli, karakteristik bir dil. İlerlemeyi düşünüyorum" yanıtını verdi.